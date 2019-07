Michael P. krijgt ook in hoger beroep 28 jaar cel en tbs

Ook in hoger beroep blijft de opgelegde straf van 28 jaar gevangenisstraf en een verplichte tbs-behandeling voor Michael P. in stand. Het Gerechtshof neemt het Michael P. zeer kwalijk dat hij ‘kil en berekenend’ te werk is gegaan in het verkrachten en doden van Anne Faber. Toch is de kans groot dat hij nog in cassatie gaat.

Vooraf werd toch met enige spanning uitgekeken naar het vonnis van het Hof. Zou Michael P. dan toch een lagere straf krijgen, omdat het Hof wellicht rekening zou houden met de hardhandige manier waarop hij werd aangehouden. Hoewel de rechtbank in eerste aanleg al had beslist dat deze werkwijze zijn recht op een eerlijk proces niet had geschonden, hoopten advocaten Niels Dorrestein en Sander de Korte toch dat het Hof hier rekening mee zou houden. Niets bleek minder waar. Ook de grote media-aandacht voor deze zaak levert geen lagere straf op. Volgens het Hof was die massale aandacht goed te verklaren, zeker ook gezien het verleden van Michael P. en de gruwelijkheid van de zaak.

Anders dan het OM acht het Gerechtshof moord met voorbedachte rade niet bewezen, zei voorzitter Trudy Mintjes. Want hoewel het duidelijk is dat Michael P. geen volledige openheid van zaken heeft gegeven over het uitzetten van zijn mobiele telefoon, en dat er getuigen zijn die zeggen dat hij in de weken voor de moord sprak over verkrachten en moord, is er onvoldoende bewijs aldus het Mintjes. Er is simpelweg onvoldoende hard bewijs dat Michael P. een vooropgezet plan had om Anne te doden toen hij op vrijdag 29 september 2017 de kliniek in Den Dolder vliet. Toch maakt dat voor de strafmaat niet uit, omdat voor gekwalificeerde doodslag (het verhullen van een strafbaar feit door iemand te doden) dezelfde maximale straf van 30 jaar mogelijk is. En dus blijft de straf van 28 jaar en een verplichte tbs-behandeling overeind.

Cassatie

De kans is groot dat Michael P. in cassatie gaat tegen de uitspraak. ,,We moeten dat nog bespreken met Michael, maar de kans is zeer groot,” zei advocaat Niels Dorrestein na afloop van de zitting. Zij gaven aan dat zij niet snappen waarom het Hof wél aangeeft dat er fouten zijn gemaakt rondom de aanhouding, maar hier vervolgens geen uiting aan geeft in de vorm van een lagere straf. Michael P. beende na de uitspraak met een verbeten gezicht woedend de zaal uit, zonder dat hij zijn advocaten een hand gaf. Michael P. heeft twee weken de tijd om in cassatie te gaan. De Hoge Raad kijkt dan vooral naar de gevolgde procedures, en kijkt niet meer inhoudelijk naar de zaak.

De familie Faber liet bij monde van oom en woordvoerder Hans Faber weten teleurgesteld te zijn dat de zaak dus alsnog een staartje krijgt. ,,Hij heeft al vaker, en ook nu weer, aangetoond geen enkel respect te hebben voor de gevoelens van de nabestaanden. Dat blijft pijnlijk.”