'Michael P. zag ninja's, snoof en rende met mes door tuin van kliniek'

De 27-jarige P. uit Zeewolde wordt verdacht van het verkrachten en vermoorden van de uit Utrecht afkomstige Anne Faber (25). Zij verdween op vrijdagavond 29 september, toen ze niet meer thuis kwam na een fietstocht in de regio Utrecht. Die avond is ze P. tegengekomen, die op een scooter rondreed in het gebied. Hoe Anne om het leven is gebracht en waar dat is gebeurd, is nog onduidelijk.



Verschillende bronnen melden deze krant dat P. in de dagen nadat Anne verdween in de kliniek vreemd gedrag vertoonde. Zo maakte hij volgens een bron ‘een doorgesnoven indruk’. ,,Hij sloeg pillen ritalin stuk en snoof het vermalen poeder op. Ook gebruikte hij cocaïne. Niet veel later zagen we hem een mes door de tuin rennen, omdat hij de ninja’s die hij zag iets wilde aandoen.”



Een andere bron bevestigt dit verhaal en schrok, omdat P. juist in het open gedeelte van de forensisch psychiatrische kliniek van Altrecht Aventurijn verbleef. ,,Hij kon totaal niet met die vrijheden omgaan en gebruikte veel drugs. Dat is daar makkelijk te verkrijgen.”