Michel wordt vervolgd omdat hij zijn vriendin hielp bij haar doodswens: ‘Met haar dankbaarheid kan ik leven’

Station Groningen ontruimd om persoon in torenkraan, man inmiddels weer beneden

Het station van Groningen is tijdelijk ontruimd geweest vanwege een man die in een torenkraan was geklommen. Na ruim twee uur is de man door de Dienst Speciale Interventies naar beneden gehaald. Door het incident lag het treinverkeer van en naar Groningen stil. Dat wordt nu weer opgestart, aldus de NS.