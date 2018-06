Middelbare scholen gooien de roosters om

Met het 50-minutenrooster zitten de scholieren te veel in een vaste mal. Daar willen middelbare scholen vanaf. Het Fioretti College in Lisse gaat vanaf volgend schooljaar met een groep havisten de lesstof in vier dagen doorlopen. Dat geeft ze de ruimte om op de vijfde dag ander onderwijs te krijgen; 20/80 onderwijs heet het. De leerlingen gaan bijvoorbeeld proefstuderen op het hbo, een eigen bedrijf opzetten en bedrijven bezoeken. ,,We vinden het belangrijk dat onze leerlingen iets te kiezen hebben. Dat proberen we hiermee voor elkaar te krijgen,’’ aldus rector Astrid Buijs.



Het is echter lastig voor scholen om het hele lesrooster om te gooien. De docenten zijn het vaak gewend om al jaren in 50 minuten de lessen te geven. Ze moeten hun hele programma aanpassen, bijvoorbeeld om meer te doen in minder tijd. Of om voortaan langere lessen te kunnen vullen. Daar zitten niet alle docenten op te wachten, waardoor discussie ontstaat.