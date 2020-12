Mieke belde fietsend een vriendin omdat ze zich onveilig voelde, en kreeg prompt een bon: ‘Had liever dat agent stukje zou meefietsen’

De Utrechtse Mieke, die liever niet met haar volledige naam in de krant wil, is woonachtig aan het Houtensepad, net vóór het park. Een omgeving waar je, op een donkere winteravond, momenteel liever niet in je eentje fietst. ,,Ik woon samen met mijn vriendin en we hadden afgesproken: als we daar ’s avonds alleen fietsen in het donker, bellen we elkaar even. Dan schrikken we die man af”, vertelt ze. ,,Het is niet een heel relaxt gevoel om te weten dat er zo iemand in je buurt rondloopt. Dus ja, daar hadden we het regelmatig over met elkaar.”