Migranten klampen zich zelfs vast aan de assen van Nederlandse vrachtwagens

De beveiliging in havens is inmiddels dermate opgevoerd, dat migranten vaker levensgevaarlijke risico's nemen. Zo is het voorgekomen, bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat migranten onder een vrachtwagen klimmen en zich aan de as klampen. Het gebeurde 'enkele' keren.



Afgelopen zomer bleek ook dat migranten er in Hoek van Holland niet voor terugdeinzen om via de Nieuwe Waterweg naar het Stena Line-terrein te zwemmen. Een levensgevaarlijke exercitie.



Ferrymaatschappij Stena Line spreekt daarbij de angst uit dat het inklimmen zich zal verplaatsen. Niet langer slaan migranten hun slag in de zwaarbeveiligde havens - zo heeft het Hoekse Stena-terrein een extra sterk hek met schrikdraad en lopen daar steeds meer 'snuffelhonden' rond - maar wachten ze vrachtwagenchauffeurs op parkeerplaatsen langs de snelwegen op.

Volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) een 'begrijpelijke' zorg. De ondernemersorganisatie waarschuwde chauffeurs deze zomer al voor inklimmers die 'landinwaarts' trekken en daar hun geluk beproeven.



Volgens de nieuwste cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie trof de marechaussee in de eerste negen maanden van dit jaar 550 inklimmers aan. Een afname: vorig jaar waren dat er in de eerste negen maanden nog 730. Overigens aanzienlijk meer dan in 2015, toen het om 270 personen ging.



Ook in de Europoort is een duidelijke afname zichtbaar. Daar werden dit jaar dertig personen gesnapt. Een jaar eerder nog 250, in 2015 slechts tien. Het merendeel - 69 procent - van de vreemdelingen komt uit het straatarme Albanië.



De marechaussee is dit jaar begonnen met de inzet van extra controlehonden en helikopters om terreinen in de gaten te houden. Zij vindt het echter nog te vroeg om de afname aan die maatregelen toe te schrijven. ,,Mogelijk heeft de uitgebreide berichtgeving over de inzet van deze migratiecontrolehonden een afschrikwekkende werking'', meldt een woordvoerder verder.

Quote Mogelijk schrikt de berichtgeving over de inzet van deze controlehonden af woordvoerder marechaussee