Mijn benauwdheid voelt alsof je dag en nacht een knellend corset aan hebt

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 430.

Af en toe komt het verplicht thuiswerken door corona goed uit. Zo ben ik feitelijk niet veel waard deze dagen en toch kan ik wel werken. Want vanuit huis is de drempel gewoon hoger om je ziek te melden. En ik heb natuurlijk ook maar een kantoorbaantje. Als vuilnisman was ik echt mislukt nu.

Ik heb weer even stevig last van mijn longen. Het is geen corona. Maar mocht daar al twijfel over bestaan: ik ben zeer blij dat ik al ten minste één vaccinatie gehad heb. Nu een besmetting erbij krijgen, dat was niet lekker geweest. Dat die eerste vaccinatie me beter beschermt, voelt goed. Het ging me afgelopen jaar, ongevaccineerd, wel vaker slecht. Toen was ik echt reuze bang om besmet te worden.

Ik hoop altijd maar dat je het op zoomvergaderingen niet aan me kunt zien en als ik moet hoesten tik ik snel even de microfoon uit. Dus ik zit er volgens mij nog redelijk kwiek bij, behalve natuurlijk het hoofd dat ik van mezelf al heb. Het is geen gebroken been of arm, hè. Geen bandage om m’n hoofd. Ik moet wel denken aan al die andere mensen die gedurende hun (werkzame) leven ziektes of afwijkingen hebben, die je ook niet kunt zien.

Quote Door dat vele hoesten gaat wel mijn keel van binnen een beetje stuk, vermoede­lijk omdat bloedvaat­jes scheuren, dus dat zorgt voor een extra hoestprik­kel

Ik kan niet voor hun spreken. Ik ben maar een eenvoudige COPD-lijder. Die heb je natuurlijk in lichte en ernstige mate. Ik ben niet eens zo’n zwaar geval, maar er zijn tijden dat ’t er wel even hard inhakt. Dat de medicijnen nauwelijks uitwerking hebben (nou ja, misschien zou het nog erger zijn dan nu). Maar soms moet je gewoon afwachten tot het beter wordt.

Benauwdheid is een merkwaardig fenomeen. Veel hoesten. Dat doet het lichaam in een poging om meer lucht te krijgen. Denk ik. Ik vind niet dat het helpt. Door dat vele hoesten gaat wel mijn keel van binnen een beetje stuk, vermoedelijk omdat bloedvaatjes scheuren, dus dat zorgt voor een extra hoestprikkel. Puinhoop daar. Het algehele gevoel is eigenlijk het best te omschrijven alsof je een knellend corset aan hebt. En dat dan de hele dag. En nacht. Slapen helpt niet. Niks helpt dus.

Het gaat over. Alles gaat over. En eh, met die vaccinatie ben ik dus wel blij. Dat lucht namelijk wél op. Nu weer even zoomen. ‘Hallo daar..!’

