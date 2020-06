‘Mijn gezin kan nu samen zijn omdat ik er niet ben’

Opnieuw is Nederland extreem droog, alleen een heel natte zomer kan dat nog goedmaken

16:00 Het was de afgelopen tijd droog in ons land, kurkdroog. Sinds het begin van de metingen is het neerslagtekort zelfs nog nooit zo groot geweest als deze mei. ,,Dat geeft stof tot nadenken. We moeten anders met water omgaan’’, zegt meteoroloog Wilfred Janssen.