Mijn kinderen zonder licht op de fiets, ik wacht maar tot ze zelf kinderen hebben

Bij mij in de buurt is een kind doodgereden. Of kind, ze was al volwassen, want 24 jaar, maar ze was iemands kind en had het mijne kunnen zijn. Ze was niet de enige: in een mum van tijd reden Uberchauffeurs, eigenlijk ook nog kinderen want nog geen 21, in Amsterdam vier volwassenen en een 9-jarige dood. Hele gezinnen gaan onverlicht door de donkere stad. Moeders met een kind voor- en een achterop. Vaders met kleuters naast zich. Wie wel licht op zijn fiets heeft, is een sukkel en van dit hele idee kunnen we moeilijk Uber de schuld geven. Ga maar eens een avondje door de stad rijden, misschien dat een op de vijf een vorm van verlichting draagt.