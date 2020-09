Mijn man is uit de ‘geouwehoer’-app van mijn familie gestapt, ik vind dat respectloos

38 doden LIVE | Brussel sluit cafés na 23.00 uur, aantal besmettin­gen stijgt met 2713

20:26 Het aantal bevestigde coronabesmettingen is vandaag gestegen met 2713. Dat is iets minder dan gisteren, toen het aantal gevallen met 2777 meldingen toenam. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 17.000 mensen positief getest op het coronavirus. In de Belgische hoofdstad Brussel moeten vanaf maandag de cafés vanaf 23.00 uur sluiten. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.