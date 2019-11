Mijn man ligt niet goed bij een vriendin en nu twijfel ik of ik naar haar feestje wil

‘Alles waar bloed op zit, vliegt als zoete broodjes over de toonbank’

15:00 Het leek wel of half Nederland deze week was verkleed als zombie: leve Halloween! Mannen geschminkt als lijk die met een ronkende kettingzaag rondlopen. Of een onschuldig ogende Roodkapje die met een bebloed schort de boel op stang jaagt. Dit weekend is een van de laatste momenten om je griezeligste kant te laten zien.