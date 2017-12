‘Zo, die ouwe is weer naar Spanje’’, verzucht mijn zoon na het uitpakken van het laatste cadeautje.

Die middag op school is er weer over ZP gepraat. Wij hebben het er thuis niet over. Onze jongens hebben al genoeg conflicten met ons. Wij doen niets goed en zij weten elke dag op een rode knop te drukken. Om na een uur alles weer vergeten te zijn. Flexibel zijn ze.

Zo kom ik in de zonenbadkamer en vraagt er één of ik zijn speciale aftershave heb gepakt.

,,Nee”, zeg ik.

,,Hoe komt het dan dat die ineens in jullie badkamer staat?’’

Ik zweer dat ik het flesje niet heb gepakt. Hij sluit de discussie af met: ,,Dan zullen de kabouters het wel hebben gedaan!”

In mijn sinterklaasgedicht voor hem schrijf ik dat het me geruststelt dat mijn puberzoon gelukkig nog in kabouters gelooft. Hij moet erom glimlachen en geeft zowaar een compliment: ,,Dat is niet slecht geschreven.”

Zijn genadeklap van liefde moet dan nog komen. In de gedichten zijn we kritisch naar elkaar. Mijn man loopt hard, maar heel erg nichterig. De oudste zoon is bekend om zijn korte antwoorden op vragen en zijn gespeelde medelijden als het gaat om de resultaten van Feyenoord in de Champions League. Ik kan niet echt koken en ben altijd hysterisch op een luchthaven. De jongste heeft een ochtendhumeur. Loopt zwijgend naar de koelkast en roept ,,Je bent vergeten jam te kopen.’’ Om in de middag op te merken dat ik vergeten ben Oreo’s te kopen.

Hij is blij met z’n camerahoesje en sjokt naar de open haard om het volgende cadeau te pakken. Het is bestemd voor de vaders en er zit een gedichtje bij. Mijn man komt bij mij op schoot zitten en we lezen het voor. De tekst mag hier natuurlijk niet openbaar gemaakt worden, want dan hebben we weer de poppen aan het dansen, maar we zaten met een kleine brok in de keel. We krijgen een ‘voor-vader-plank’.

De jongens gaan naar bed en bedanken ons voor de cadeaus. In zijn slaapkamer zegt mijn jongste zoon dat hij zijn gedicht een beetje hard vindt. ,,Maar toch niet het hele gedicht? Ik schrijf toch dat ik ga proberen minder flauw te doen, minder ga plagen en ook nog dat ik van je hou.”

,,Oké!”

Bij het weggaan, roept hij me na: ,,Je bent vergeten melkhagelslag te kopen.” De humor hebben ze van beide vaders.

Als ik weer in de keuken ben, schenken we nog een glas wijn in, proosten op de goedheiligman en lezen hardop wat er op de plank geschreven staat die we hebben gekregen: ‘Mijn papa is stoer, grappig en sterk, mijn held en vriend’.