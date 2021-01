Mijn vader is verhuisd naar een slechte woning, ik maak me zorgen

Oogarts Tjeerd de Faber beleeft rustigste nacht in 23 jaar. ‘Het bewijs dat vuurwerk­ver­bod werkt, is geleverd’

1 januari Slechts één vuurwerkletsel en twee carbidletsels moest oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam deze nacht met zijn collega's behandelen. En dat letsel viel ook nog eens erg mee. ,,Dit is de rustigste oud en nieuw in de 23 jaar dat ik dit doe’’, zegt hij.