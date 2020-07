Mijn vriendin kan een dag boos zijn om wat ik in haar droom heb gedaan

Vraag: Mijn vriendin en ik hebben het geweldig. We maken lol, hebben nooit echt ruzie en accepteren elkaars tekortkomingen. Alleen... het gebeurt regelmatig dat zij boos is over wat ik in haar droom deed: vreemdgaan of de kwarkbollen voor de gasten opeten. Soms blijft ze een dag boos. Ik vind dit absurd en weiger dan ook mijn excuses aan te bieden. Wat kan ik hieraan doen?