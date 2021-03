Mijndert (42) riep op tot coronarellen en moest cel in: ‘Ondanks mijn PTSS kwam ik er beter uit’

Sportieve Lennie (40) vecht al een jaar om beter te worden na corona: ‘Binnen 1,5 week belandde ik in een rolstoel’

8:33 Lennie Bunnik (40) was heel actief en sportief. Totdat ze op 16 maart 2020 corona kreeg. Heel langzaam knapte ze op, maar aan die opgaande lijn kwam in oktober een einde en ze belandde in een rolstoel. ,,Ik ben een onwijze glas-halfvol-denker, maar ik weet momenteel niet of ik ooit helemaal beter word.”