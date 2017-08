Milieudefensie: Nederlander leeft korter door vervuilde lucht

De zaak dient vandaag voor de rechtbank in Den Haag. Volgens Milieudefensie zet de overheid al jaren de gezondheid van Nederlanders op het spel. Een woordvoerder laat weten: ,,Elke dag ademen we in Nederland ongezonde lucht in, met jaarlijks tienduizenden ernstig zieken en duizenden doden tot gevolg."



Uit een recent verschenen GGD-rapport blijkt dat de luchtkwaliteit in onder meer Amsterdam er de afgelopen jaren bepaald niet op vooruit is gegaan. In 2016 werden hogere concentraties stikstofdioxide gemeten dan in het jaar ervoor. ,,De overheid zet willens en wetens onze gezondheid op het spel. Het is absoluut noodzakelijk dat er nu snel maatregelen genomen worden om de lucht gezonder te maken, langer wachten is onverantwoord", aldus de woordvoerder.