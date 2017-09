Milieudefensie wint kort geding tegen staat om gezonde lucht

Milieudefensie is door de rechter in het gelijk gesteld in een kort geding om gezonde lucht . Dit betekent dat de overheid alles in het werk moet stellen om op zo kort mogelijke termijn overal in Nederland aan de Europese luchtkwaliteitswet te voldoen.

Quote Voor de miljoen longpatiënten in Nederland is dit zeer hoopvol nieuws Campagneleider Anne Knol Milieudefensie Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit Milieudefensie reageert enthousiast: “Dit is een regelrechte doorbraak voor gezonde lucht! We zijn blij dat de rechter de Staat dwingt om de gezondheid van de burgers beter te beschermen. De luchtvervuiling in Nederland moet nu echt aangepakt worden zodat minder mensen door luchtvervuiling ziek worden of doodgaan. Ook voor de miljoen longpatiënten in Nederland is dit zeer hoopvol nieuws.”

Vonnis

De rechter bepaalde in het vonnis onder andere dat de Staat binnen twee weken een plan moet maken om “voorspelbaar en aantoonbaar” overal aan de Europese grenswaarden te voldoen. Ook verbiedt de rechter dat er nog maatregelen genomen worden die leiden tot nieuwe overschrijdingen van de wet. “Dit is een prachtuitspraak!” reageert advocaat Phon van den Biesen. “Het gebeurt zelden dat je eisen zo volledig worden overgenomen door een rechter. Maar het werd ook wel hoog tijd.”

Volgens de milieuorganisatie doet de staat te weinig aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, waardoor de gezondheid van burgers ‘ernstige schade’ oploopt. Luchtvervuiling kan leiden tot bronchitis, astma, hart- en vaatziekten en longkanker. Campagneleider Anne Knol van Milieudefensie: ,,In Nederland gaan we gemiddeld dertien maanden eerder dood door de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide die we inademen. Elke dag dat wij de vieze lucht moeten inademen is er een te veel.''

In augustus vorig jaar spande Milieudefensie, samen met actieve bewoners, al een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat. Omdat die zaak na maanden nog niet was ingepland, besloot de milieubeschermingorganisatie tot een crowdfundingsactie om een spoedprocedure te kunnen betalen. Binnen vijf dagen was het benodigde geld binnen: 9.500 euro, gedoneerd door 467 mensen. Knol: ,,Het is absoluut noodzakelijk dat de rechter nu snel een uitspraak doet, langer wachten is onverantwoord.''

130 km/u terugdraaien

Concreet eiste Milieudefensie dat de rechter de staat opdraagt om de overtredingen binnen een half jaar te stoppen. De milieuorganisatie wilde dat de staat zo spoedig mogelijk en in elk geval in de loop van 2018 zorgt dat overal blijvend wordt voldaan aan de Europese normen uit de luchtkwaliteitswet. Milieudefensie hoopte ook dat de rechter vervuilende kabinetsbesluiten, zoals de snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur, terugdraait. Knol: ,,Dit beleid laat zien dat de overheid lak heeft aan het recht op gezondheid.''