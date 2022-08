Militair rijdt onder invloed van drugs op vliegbasis Gilze-Rijen en raakt gewond bij ongeval

Taakstraf­fen voor ontplof­fing carbidka­non waarbij alle ramen van hotel werden verpulverd

Voor het afvuren van een carbidkanon in Joure heeft de rechtbank in Leeuwarden vrijdag tien mannen veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. De rechtbank achtte het niet nodig om daarnaast een voorwaardelijke celstraf van twee maanden op te leggen, zoals door het Openbaar Ministerie was geëist. De mannen waren niet bij de uitspraak aanwezig.

12 augustus