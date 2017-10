Militair vrijgesproken van ontucht met slapende collega

Een dertigjarige militair is vrijgesproken van ontuchtige handelingen. De militaire rechtbank in Arnhem vindt zijn handelswijze 'onacceptabel en strafwaardig' maar veroordeelde hem toch niet. Er was volgens de rechtbank niet bewezen vindt dat de betrokken vrouw sliep of een verminderd bewustzijn had toen het gebeurde.

De aangeklaagde militair was stiekem haar slaapkamer ingeslopen, vorig jaar september in Duitsland. De vrouw was wakker geworden toen de man bovenop haar zat.

V erminderd bewustzijn



Het bezoek was ongewenst en de vrouw had er ook geen aanleiding voor gegeven. Ze werd op tijd wakker, vroeg hem ,,Wat doe je?" en bood weerstand. Daaruit blijkt volgens de rechtbank dat zij niet in een staat van verminderd bewustzijn verkeerde. De militaire kamer kan de militair niet veroordelen voor het tenlastegelegde, staat in het vonnis.

De officier van justitie had de man namelijk alleen aangeklaagd vanwege ontucht terwijl zijn slachtoffer sliep of op een andere manier niet in staat was om haar wil te bepalen en kenbaar te maken. De eis was 120 uur werkstraf of zestig dagen hechtenis.