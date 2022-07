Miljoenen aan te hoge en onjuiste declaraties: Buurtzorg onderzocht door verzekeraars

interview Twentse ‘zorgpro­feet’ Jos de Blok kleurt het liefst buiten de lijntjes: ‘Het imago van wijkverple­ging is opgepoetst, nu de waardering nog’

Het borrelt altijd bij Jos de Blok. De baas van Buurtzorg wil statushouders laten werken in de zorg en praat daarover met Vluchtelingenwerk. Als Pieter Omtzigt hem zou bellen over een nieuwe politieke partij, is De Blok zijn man. Hij denkt graag mee. Naast zijn duizend en méér ideeën is hij een doener. Vorige week werd bekend dat tienduizend zorgmedewerkers van Buurtzorg vanaf maart structureel meer loon krijgen.

15 januari