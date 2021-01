Miljoenen AstraZeneca-vaccins binnen handbereik: prik voor de prijs van een biertje

Politie beëindigt illegaal feest met 50 jongeren in gammele bioscoop vol duivenpoep: ‘Levensge­vaar­lijk’

10 januari De politie heeft vannacht een illegaal feest in een oude, gammele bioscoop in het Zeeuwse vestingstadje Hulst beëindigd. Het was nog gevaarlijk: het gebouw last heeft van houtrot en de vloeren zijn glad door duivenpoep.