'Miljoenen dieren in veehouderij sterven te vroeg'

Minimaal drie uur gymles? Bijna geen school die het haalt

19 november Van de minimaal drie uur gymles per week op basisscholen die het vorig kabinet voorstond, is niets terechtgekomen. Basisschoolleerlingen krijgen hetzelfde aantal minuten gym per week en kleuters sporten zelfs minder minuten per week. Het nieuwe kabinet maakt geen werk van meer gymles.