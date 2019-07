Miljoeneninvestering in nieuwe reactor Petten

Het kabinet heeft financiers gevonden voor een nieuwe isotopenreactor in Petten. Die moet in 2025 open zijn. Honderdduizenden kankerpatiënten van over de hele wereld zijn hiermee geholpen.

Bruno Bruins, de verantwoordelijk minister voor de bouw van de reactor, licht de Tweede Kamer vandaag in over zijn plannen. De kosten voor de bouw van de nieuwe Pallas-reactor worden geschat op 600 tot 800 miljoen euro. Tot nu toe hebben het rijk en de provincie Noord-Holland, waar Petten ligt, elk reeds 40 miljoen euro in de ontwikkeling van de nieuwe reactor gestoken.

De huidige reactor is al zestig jaar oud en nodig aan vervanging toe. De bouw van een nieuwe isotopenreactor in Petten speelt reeds sinds 2003. ,,De bestaande reactor heeft haar uiterste houdbaarheidsdatum bijna bereikt’’, zegt Marcel Stokkel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde. ,,De kans op storingen van de reactor wordt steeds groter. Als de productie stilvalt hebben we direct een groot probleem. Daarom moet een nieuwe reactor in 2025 in bedrijf zijn.’’

Serieus

Volgens Bruins verlopen de gesprekken met private partijen om in de nieuwe reactor te investeren, zeer hoopvol. ,,Er is serieuze belangstelling’’, zegt de bewindsman desgevraagd. ,,Ik verwacht dat de onderhandelingen volgend jaar kunnen worden afgerond. Dan kan in 2021 met de bouw worden begonnen.’’

Petten is al zestig jaar een begrip in de wereld van nucleaire isotopen met een marktaandeel van 30 tot 35 procent. Dagelijks worden wereldwijd 30.000 patiënten behandeld of gediagnosticeerd met isotopen uit Petten. In Nederland gaat het om ruim 400.000 behandelingen per jaar.

Isotopen worden gebruikt om bepaalde vormen van kanker te bestrijden door van binnenuit tumoren te bestralen. Daarnaast worden ze ingezet voor diagnostiek. Met medische isotopen kan de werking van organen worden bekeken.

Werkgelegenheid

Op dit moment is het cluster rond Petten goed voor 1500 banen. Er is groeiende belangstelling van farmaceutische bedrijven zich ook in de regio te vestigen. Dat heeft ook te maken met de komst van het Europees Agentschap voor Medicijnen naar Amsterdam, geeft Bruins aan. ,,Amsterdam meldt een daverende belangstelling vanuit de farmaceutische industrie zich hier te vestigen.” Met de nieuwe reactor zal de werkgelegenheid gaan toenemen, verwachten betrokken partijen.