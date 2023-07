Miljoenenklapper Zeeuws vakantiepark verder weg dan ooit: Peter Gillis ontbindt deal met projectontwikkelaar

Noodmaatre­ge­len bij zorginstel­lin­gen in zomervakan­tie: familie moet extra helpen

Zorginstellingen krijgen de gaten in de roosters deze zomer lang niet altijd gedicht en grijpen naar noodmaatregelen. Mantelzorgers springen extra bij in verpleeghuizen, huisartsenposten sluiten voor een paar weken de deuren en net bevallen vrouwen kunnen alleen in kraamhotels kraamzorg krijgen.