Miljonair worden? Begin een coffeeshop

Maar dan moet dus wel eerst die gedoogvergunning worden binnengesleept. Geen sinecure in de wetenschap dat er nogal wat kapers op de kust zijn die dat snelle geld ook wel zien zitten. De vijftig gegadigden in Doetinchem steken nog schril af bij de 250 mensen die zich in juni 2016 meldden in Amersfoort, toen daar plots plek was voor vier nieuwe coffeeshops. En in Deventer hengelden in oktober 2017 liefst tweehonderd geïnteresseerden naar een vergunning om de plek in te nemen van De Kikker.



Volgens onderzoeksbureau Intraval telde Nederland in maart vorig jaar 567 coffeeshops. Dat bureau berekende ook dat een coffeeshop gemiddeld goed is voor de omzet van 1,75 miljoen euro per jaar. Dat zou betekenen dat de totale omzet van de Nederlandse coffeeshop op bijna 1 miljard euro per jaar uitkomt.



Volgens een ingewijde is de schatting van Intraval nog aan de lage kant. Met name coffeeshops in toeristische centra als Amsterdam zouden aanzienlijk meer omzet hebben. En een gemiddelde coffeeshop zou al goed zijn voor een omzet van 2 à 3 miljoen euro. Ongeveer een derde hiervan zou overblijven als winst. Dat is veel. Een goedlopend restaurant is blij als 10 procent van de omzet overblijft als winst, een supermarkt rekent op ongeveer 4,5 procent.