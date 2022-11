Millingse ROC-studente (18) overlijdt op hardstylefeest: ‘Politie houdt rekening met drugsgebruik’

Zwaargewon­de voetganger overlijdt voor ogen van Dave (28): ‘Het is niet zo dat je als fotograaf niks voelt’

112-fotograaf Dave Hendriks is maandag als eerste bij het zwaargewonde slachtoffer (73) dat vlak daarvoor door een auto is aangereden in Eindhoven. Hij twijfelt geen moment en laat zijn camera in de auto liggen. ,,Ik zag meteen dat het niet goed was en heb een half uur gereanimeerd, terwijl zijn vrouw erbij stond.”

17 november