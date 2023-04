Milou (30) was een zegen voor mensen om haar heen, zelf worstelde ze met psychische problemen

Alyssa (30) krijgt ineens te horen dat ze doodgaat, donderdag gaat ze tóch naar Metallica: ‘Zó dankbaar!’

Muziek biedt troost, vult je met liefde en laat je voor heel even die narigheid in je leven vergeten. Voor de 30-jarige Alyssa Denkers komt het concert van Metallica in de Arena als geroepen. Afgelopen weekend hoorde de Limburgse verpleegkundige dat ze door een zeldzame ziekte niet lang meer te leven heeft. Dankzij een stichting kan haar laatste wens donderdagavond alsnog in vervulling gaan. ,,Ik kan niet in woorden uitdrukken wat dit voor mij betekent.”