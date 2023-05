Milou en Ivo zijn niet meer doof: ‘We vinden het een wonder, het zijn horende wondertjes’

met video Lang pinkster­week­end wordt warm en zonnig, komende weken geen regen voorspeld

Het weer blijft de komende weken ‘uitzonderlijk stabiel’ in ons land. Volgens Weerplaza hoeven we tot ver in de eerste week van juni geen buien te verwachten. Dat zorgt onder meer voor een zonnig pinksterweekend, waarin wordt aangeraden goed te smeren.