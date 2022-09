Mina rent honderd marathons in zes maanden: ‘Alles doet pijn, waar ben ik aan begonnen’

rechtszaak Vrouw afgeran­seld door twee meisjes als ze op de bank ligt: ‘Knock-out slaan, harder nog harder’

Er klinken in een woning in Gouda op sinterklaasavond geen liedjes, maar geschreeuw. In een video is te zien hoe een vrouw in elkaar wordt geramd. Het OM verdenkt Quinten K. (26) ervan dat hij zijn vriendin liet afranselen, om te laten zien wie de baas is. De verdachte ontkent alles. Toch hoort hij twee maanden cel en 200 uur werkstraf eisen.

23 september