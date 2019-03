Minder kinderen met overgewicht als hele gemeente gezond wordt

In gemeenten waar sportverenigingen, scholen en wijken gezonder worden, zijn daadwerkelijk minder kinderen met overgewicht. Dat blijkt uit cijfers van 25 gemeenten die werken met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). In de sportkantines staat een volkoren tosti op het menu, scholen bieden meer gezonde lunches en er zijn betere buitenspeelplekken.

Steeds meer gemeenten zetten in op een gezonde leefstijl. Het aantal plaatsen dat met de JOGG-aanpak werkt, is gestegen tot 143. Het idee is dat de omgeving waar kinderen opgroeien gezonder wordt. ,,Denk aan gezonde traktaties op scholen, meer fruit in sportkantines, maar ook aan hulp in gezinnen die bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening zitten en vaak ongezonde maaltijden op tafel zetten. En in de Amsterdamse metro hangen bijvoorbeeld geen reclames meer van ongezonde producten”, legt JOGG-directeur Marjon Bachra uit.

De aanpak werpt vruchten af. In zeker 25 gemeenten neemt het aantal kinderen met overgewicht af. En dat is volgens JOGG - een stichting die gemeenten helpt om ‘gezonde netwerken’ op te zetten - noodzakelijk. Want 1 op de 7 kinderen is te zwaar. In achterstandswijken geldt dat zelfs voor 1 op de 3 5- tot 14-jarigen. Om dat aantal verder omlaag te krijgen, geeft koning Willem-Alexander vandaag het startsein voor de Week voor de Gezonde Jeugd.

Hattem

De gewichtsafname is vooral te zien in gemeenten die al langer met de JOGG-aanpak werken. Ter illustratie: in Hattem nam het aantal kinderen (5-14 jaar) met overgewicht in vier jaar tijd af van 13 naar 9 procent. In Amsterdam zijn tweeduizend minder kinderen met overgewicht.

Dordrecht mikte de pijlen op de westelijke wijk van de stad, een achterstandsbuurt waar 42 procent van de basisschoolleerlingen te zwaar was. De afgelopen jaren daalde het aantal kinderen in groep 4, 5 en 6 met overgewicht naar 29 procent, terwijl dat percentage in andere delen van de stad juist toenam. De gemeente stimuleerde kinderdagverblijven en basisscholen om gezonder beleid in te voeren. ,,Je zag dat de trommeltjes langzaamaan gezonder werden, dat het normaler werd om water te drinken”, verklaart Wendy Schneider, projectleider Doe ff Gezond.

Het kan echter ingewikkeld zijn om de omgeving van kinderen gezonder te maken. Middelbare scholieren die liever iets vets eten, lopen tijdens de pauze naar de dichtstbijzijnde snackbar of supermarkt. ,,Niet alle ongezonde producten hoeven verbannen te worden. Een patatje of snack op zijn tijd moet kunnen”, erkent Bachra. ,,Maar we kunnen veel doen om jongeren te verleiden een gezonde keuze te maken, bijvoorbeeld door de gezonde producten op ooghoogte te leggen of er aantrekkelijk uit te laten zien.”

