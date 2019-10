Minder meldingen seksuele uitbuiting, niet minder zaken

Update + video Vader van afgezon­derd gezin Ruinerwold aangehou­den: veel contant geld in woning

0:19 De politie heeft vandaag een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar het afgezonderde gezin uit Ruinerwold. Het gaat om de 67-jarige Gerrit-Jan van D. die in de woning werd aangetroffen en van wie wordt gedacht dat hij de vader is van de zes kinderen. Dat is donderdagavond door de politie bekendgemaakt. In de woning is door de politie een grote hoeveelheid contant geld gevonden.