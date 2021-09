Minder moorden gepleegd in 2020, aantal slachtoffers onder jongeren gestegen

In 2020 kwamen in Nederland 121 mensen om het leven door moord of doodslag. Dat zijn er vier minder dan in 2019. Het aantal slachtoffers onder jongeren tot 20 jaar is toegenomen van tien naar achttien, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Amsterdam vielen de meeste dodelijke slachtoffers.

Al jaren is er een dalende trend in het aantal slachtoffers van moord en doodslag. Tussen 2000 en 2004 kwamen gemiddeld 236 mensen om het leven door dodelijk geweld. Daarna zakte dat aantal behoorlijk. Sinds 2015 zijn er gemiddeld 125 slachtoffers per jaar. In 2020 waren het er 121, van wie 14 niet in Nederland woonden.

Opvallend is dat het aantal slachtoffers onder jongeren is toegenomen. Bij tieners is de toename alleen bij jongens te zien. In 2020 was 70 procent van de slachtoffers van moord en doodslag tussen 20 en 60 jaar oud. Vier op de tien slachtoffers waren twintigers of dertigers. Een kwart van alle moorden werd in de Randstad gepleegd: twaalf in Amsterdam, tien in Rotterdam en zeven in Den Haag. In Den Haag waren dat zeven slachtoffers minder dan in 2019, in Amsterdam waren er vijf slachtoffers minder dan in 2019.

Echtelijke ruzie

Uit de jongste cijfers blijkt ook dat de politie bij 95 procent van de vrouwen die slachtoffer waren van moord en doodslag een dader in beeld had. Bij bijna zes op de tien vrouwen die in deze periode werden vermoord, was de vermoedelijke dader de partner of ex-partner. Huiselijke omstandigheden, zoals een echtelijke ruzie, waren het meest voorkomende motief. Vrouwen werden veelal in hun eigen woning met een steekwapen, door mishandeling of door wurging omgebracht.

Internationaal gezien doet Nederland het ‘goed’ als het gaat om het aantal moorden: Nederland hoort bij de landen waar relatief weinig moorden worden gepleegd. Het laagste aantal moorden per 100.000 inwoners hebben IJsland, Slovenië en Luxemburg. In landen van de voormalige Sovjet-Unie, zoals Rusland, Oekraïne, Letland en Moldavië is het relatieve aantal moorden het hoogst.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: