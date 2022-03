Minder NS’ers ziek: dienstregeling bijna op oude niveau

Arno wil niet weg uit Oekraïne: ‘Zolang ik nog niet hoef te bukken voor vallende bommen, blijf ik’

Terwijl mensen massaal het oorlogsgeweld in Oekraïne ontvluchten, heeft Arno Volkering (55) besloten juist te blijven. De Nederlander zit in een piepklein dorpje, niet ver van de grens met Roemenië. ,,Mijn thuis is hier.”

13 maart