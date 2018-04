Minder 'open huizen' op woningkijkdag

De interesse in het evenement blijft niettemin groot, stelt de grootste makelaarsvereniging van Nederland.

Dat het aanbod open huizen kleiner is geworden, is volgens een woordvoerder een afspiegeling van de algehele krapte op de woningmarkt. De vraag naar huizen is groot, maar het aanbod is al langer klein. ,,In de crisisjaren stonden bij de NVM alleen al ruim 200.000 woningen te koop, nu zijn dat er nog 55.000.''

Vanuit de kopers bezien is de Open Huizen Dag nog altijd relevant, meent de NVM. Zij kunnen in hun huizenjacht een efficiënte slag slaan met bezichtigingen van drie tot vier woningen in één dag. Naar verwachting trekt de dag daarom evenveel bezoekers als in september. Toen kwamen zo'n 85.000 mensen een kijkje nemen in een koophuis.