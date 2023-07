Minder scholieren kiezen voor Frans of Duits: ‘Leerlingen zien technisch profiel als veilige keuze’

met video Rijbewijs ‘politie­vlog­ger’ Jan-Wil­lem Schut ingevor­derd, reed 51 kilometer te hard

Het rijbewijs van politievlogger Jan-Willem Schut is ingevorderd nadat hij na een nachtdienst te hard reed op de snelweg richting huis. Hij reed 51 kilometer per uur te hard. ,,Ik moet als politieambtenaar weten dat dit consequenties heeft, dat dit gevaarlijk rijgedrag is en dat het een forse verkeersovertreding is.”