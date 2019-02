Minder treinen door sneeuwval, gladheid verwacht op de weg

De NS zet deze ochtend minder treinen in vanwege de sneeuwbuien die over het land trekken. In het oosten en zuidoosten van Nederland en op het traject Amsterdam-Eindhoven wordt de dienstregeling aangepast. Op de snelwegen is het door de sneeuwval glad, met al enkele ongelukken tot gevolg.

De aangepaste dienstregeling geldt volgens de NS tot 10.00 uur. De vervoerder waarschuwt reizigers dat de sneeuwval voor extra hinder en reistijd kan zorgen en adviseert de reisplanner te raadplegen. Daarop worden de aanpassingen in de dienstregeling direct doorgevoerd.

Ook op de wegen wordt overlast verwacht, vooral in het zuiden van het land. Rijkswaterstaat raadt aan om strooiwagens de ruimte te geven, voldoende afstand te houden en proberen niet onnodig te remmen of onverwachte stuurbewegingen te maken. Omdat het vrijdagochtend is, wordt er geen drukke spits verwacht. In het hele land geldt een code geel vanwege gladheid.

Wijkertunnel

Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht was vanmorgen vertraging door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. Ook op de A44 bij knooppunt Burgerveen ging het mis.

De Wijkertunnel onder het Noordzeekanaal, in de A9, was korte tijd in beide richtingen afgesloten. Volgens de ANWB lag er sneeuw op de hoogtemelders, waardoor er geen waarschuwing voor te hoge vrachtwagens wordt afgegeven. Verkeer naar Amsterdam moest omrijden.

Om dezelfde reden was ook de Velsertunnel in de A22 dicht, maar alleen in de richting van Amsterdam naar Alkmaar. Iets na half acht waren beide tunnels weer open.

Vanmiddag droog

Vanuit het zuiden wordt het in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen droog. In het midden en noorden sneeuwt het nog een paar uur door tot het middaguur en in het uiterste noorden kan er tot verder in de middag sneeuw vallen.