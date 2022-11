Minder treinen, meer overstappen: bereikbaarheid Amsterdam onder druk door problemen bij NS

Mokerslag voor nabestaan­den, vrijspraak in 17 jaar oude kofferbak­moord

Briellenaar Leon van M. is vrijgesproken van de zeventien jaar oude moord op Caroline van Toledo (35) uit Oostvoorne. Tegen de man was in hoger beroep twintig jaar gevangenisstraf geëist, maar het gerechtshof in Den Haag vindt dat er onvoldoende bewijs is om Van M. schuldig te kunnen verklaren.

10 november