Minderjarig meisje overleden nadat deel van mast afbreekt op schip bij Terschelling

Schipper dodelijk mastonge­luk Harlingen vrijgespro­ken

De eigenaar van het charterschip waarvan een afgebroken mast in 2016 bij Harlingen drie opvarenden dodelijk trof, is vandaag door de rechtbank in Leeuwarden vrijgesproken van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie (OM) had een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een werkstraf van tweehonderd uur geëist wegens nalatigheid.

30 november