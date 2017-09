Minderjarige bestuurder vernielt kebabzaak na vlucht voor politie

Agent schiet persoon dood in Purmerend

8:26 Een politieagent heeft vanochtend een nog onbekend persoon doodgeschoten in Purmerend. Wat er precies is voorgevallen kan de politie niet zeggen. Het onderzoek is overgedragen aan de Rijksrecherche. Het incident had rond 05.00 uur plaats aan de Burgemeester D. Kooimanweg.