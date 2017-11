Minimaal drie uur gymles? Bijna geen school die het haalt

Het kabinet-Rutte II had de wens vastgelegd in het regeerakkoord: er moest tenminste drie uur per week worden gegymd op basisscholen. Er werd zelfs 8 miljoen euro voor uitgetrokken. Maar wat er ook met dat extra geld gebeurd is, het is niet gestoken in meer gymmen.



Een rapport van het Mulier Instituut voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek, dat afgelopen week verscheen, stelt dat er geen verschil was in het aantal gymlessen tussen schooljaar 2012-2013 en afgelopen schooljaar. Gemiddeld sporten de groepen drie tot en met acht 89 minuten; exact dezelfde tijd als in 2012-2013. De kleuters bewegen zelfs minder dan vier jaar geleden: 113 minuten (en dat was 121 minuten).



Dat doen de scholieren ook meestal zonder begeleiding van een gymleraar. Bij de kleuters staat in 77 procent van de gevallen de reguliere leerkracht voor de klas. Bij de oudere groepen is dat minder: 40 procent van de gymlessen is daar voorbehouden aan de groepsleraar tegen 27 procent die door een gymleraar wordt gegeven. Het aantal docenten lichamelijke opvoeding op basisscholen is wél gestegen, vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.