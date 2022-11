Minister: bij nieuwbouw zou knooppunt Empel waar Sanne en Hebe omkwamen wél een vangrail krijgen

Bij de verbindingsboog van knooppunt Empel, waar het dodelijk ongeluk gebeurde, zou de vangrail 'doorgetrokken moeten worden bij nieuwbouw of grootschalige constructie'. Dit moet volgens de minister omdat de afstand naar de eerstvolgende vangrail minder dan 200 meter bedraagt. ‘Dit heeft als doel te voorkomen dat een uit de koers geraakt voertuig achter de geleiderail langs kan rijden en zo alsnog in aanrijding kan komen met een afgeschermd obstakel’, schrijft de minister in de Kamerbrief.

Aanpassen wegen na nieuwe inzichten

Aanscherpingen in de richtlijnen kunnen volgens hem echter ‘niet altijd direct worden doorgevoerd op alle bestaande situaties’. De minister zegt dat het niet mogelijk is om bij een nieuwe norm gelijk wegen aan te passen.

De vangrail op de plek waar het ongeluk gebeurde is volgens de minister niet doorgetrokken, ‘omdat het knooppunt sinds 2009 niet onderhevig is geweest aan een grootschalige reconstructie’. Daarnaast is volgens hem deze locatie niet naar voren gekomen als een locatie waar een verhoogd risico op ongevallen is.

Meerdere ongevallen

Harbers meldt dat op de verbindingsboog bij knooppunt Empel in de afgelopen vier jaar gemiddeld acht ongevallen per jaar zijn gevallen. ‘Het ongeval met Sanne en Hebe is het eerste ongeval in de afgelopen tien jaar in de verbindingsboog bij knooppunt Empel waarbij een dodelijke afloop is te betreuren.’

Bij knooppunt Empel belandden automobilisten zeker vier keer eerder bij knooppunt Empel met hun auto in het water. Deze fly-over – een zogeheten trompetknooppunt – werd aangelegd in 2009.

In februari 2019 belandde een vrouw met haar auto in het water aan de A59 bij Empel. Ze klom zelf uit het voertuig. Een maand eerder moest Rijkswaterstaat ook al een auto bij het knooppunt uit het water halen. Een andere vrouw slipte eind januari 2018 met haar auto op de afslag A2 richting A59, ook bij Empel. Ze raakte daarbij gewond.

In 2020 gebeurde op exact dezelfde plek als waar Sanne en Hebe omkwamen een ongeluk. De bestuurder overleefde het, maar moest wel naar het ziekenhuis. Juist op die plek, tussen hectometerpalen 134,6 en 134,7, zijn geen vangrails geplaatst. Daardoor kunnen automobilisten van het talud afraken en het water inrijden.