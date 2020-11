Minister De Jonge: ‘Bepaalde regels gelden wellicht langer voor mensen zonder vaccinatie’

36 arresta­ties en 27 auto's in beslag genomen bij grote politieac­tie

8 november Tijdens een internationale actie tegen rondtrekkende bendes heeft de politie in Nederland in totaal 36 mensen aangehouden en 27 auto’s in beslag genomen. De criminelen maken zich vooral schuldig aan inbraken en diefstal. Er deden dertien landen mee aan de actie, die was georganiseerd door een dienst van de Landelijke Eenheid.