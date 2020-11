Minister gaat nieuw huis voor circusolifant Buba zoeken

Olifant Buba (40) werd depressief zonder zijn circusfami­lie

10 januari De 40-jarige Afrikaanse olifant Buba is weer dolgelukkig. Het dier mag weer meereizen met circus Freiwald, dat deze dagen in het Noord-Brabantse Cuijk is neergestreken. Buba is een uitzondering, want circussen mogen sinds 15 september vorig jaar geen optredens meer hebben met wilde dieren, en ze ook niet vervoeren.