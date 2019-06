Minister stuurt handgeschreven excuusbrief aan familie vermoorde Humeyra

Grapperhaus spreekt in de excuusbrief van ‘een ernstige fout’ en zegt dat de familie ‘in zijn gedachten is’. Hij hoopt dat de familie ‘enige rust en vrede’ vindt om het grote verdriet van het verlies van Humeyra te verwerken. Grapperhaus wenst de familie veel kracht toe.



Op de oorzaak van de fout gaat hij niet in. Ook het Openbaar Ministerie heeft excuses gemaakt aan de familie na de blunder.



Eerder vandaag werd via deze site bekend dat het Openbaar Ministerie de in december 2018 vermoorde Rotterdamse tiener Humeyra een brief heeft gestuurd, alsof ze nog leeft. Die brief gaat over een eerdere straf die moordverdachte Bekir E. kreeg toen hij het meisje nog stalkte en bedreigde.



Bekir E. kreeg in augustus 2018 zes weken cel waarvan drie voorwaardelijk. Tegen die straf ging hij in hoger beroep. In de brief van justitie ‘aan Humeyra’ schrijft justitie dat het hoger beroep is ingetrokken en dat Bekir op geen enkele wijze contact met Humeyra mag opnemen. Ook staat in de brief dat Humeyra een schadevergoeding van 750 euro tegemoet kan zien.