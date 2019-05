Minister: Tot nu toe 430 schademeldingen na aardbeving Groningen

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) noemde de aantallen in een Kamerdebat over de gaswinning in Groningen. Dat debat was al eerder gepland, maar stond voor een groot deel in het teken van de zware beving met een kracht van 3.4, die Groningen vanochtend vroeg trof.



Het Waterschap Noorderzijlvest laat weten na inspecties geen grote gebreken bij dijken, dijkdoorgangen en waterschapswerken in het getroffen gebied te hebben gevonden. Medewerkers controleerden in de omgeving van het epicentrum bij Westerwijtwerd.



Ook een persleiding voor de afvoer van rioolwater van de stad Groningen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde werd nagekeken. Ook hier kwamen geen grote gebreken aan het licht. Morgen gaat men verder met gedetailleerde inspecties om er zeker van te zijn dat de waterveiligheid niet te lijden heeft gehad.