Minister wil einde aan dieren die lijden onder uiterlijk en komt met verbod op bepaalde huisdieren

Het kabinet is van plan een verbod in te stellen op dieren die ernstig te lijden hebben onder hun ‘schattige’ uiterlijk. Ook het plaatsen van foto's van die dieren op sociale media wordt aan banden gelegd. Het gaat om bijvoorbeeld honden met een te korte snuit of katten met vouworen.

Nu al geldt een fokverbod voor bijvoorbeeld honden die bewezen moeite hebben met ademen, maar de regels moeten flink worden uitgebreid. De dieren worden nu meestal gekozen om hun ‘schattige’ uiterlijk, stelt het ministerie van Landbouw, maar ze hebben er permanent last van. Zo kan een mopshond slecht ademen en moet hij constant naar adem happen. Katten met vouworen hebben last van een bijbehorende kraakbeenafwijking.

Het ministerie wil geen specifieke rassen verbieden, maar wel bepaalde kenmerken waarvan zeker is dat ze schadelijk zijn voor het dier. De bedoeling is om met een kleine lijst aan kenmerken te beginnen, die in de toekomst op basis van onderzoek wordt aangevuld. Door het houden van de dieren te verbieden, is er ook automatisch een verbod op de handel.

Verbod op sociale media

Minister Piet Adema wil een breder ‘toonverbod’ voor dieren met kenmerken die in algemene zin schadelijk kunnen zijn voor een dier. Daar vallen de korte neuzen van honden onder, dus waarschijnlijk ook mopshonden. Dat betekent dat ze niet meer te zien mogen zijn in reclames en ook niet meer op sociale media mogen worden geplaatst. ‘We maken onschuldige dieren het leven zuur, puur omdat we ze ‘mooi’ en ‘schattig’ vinden. Dat raakt me en ik weet dat veel Nederlanders dat ook zo voelen’, aldus Adema.

Het betekent niet dat baasjes meteen afstand moet doen van hun kat met vouworen. Het beestje mag gewoon blijven tot het sterft, maar daarna mag er geen nieuwe komen. Het ministerie verwacht dat het uiteindelijk verdwijnen van deze dieren in Nederland daarom vele jaren gaat duren.

‘Stevige woorden’

Frederieke Schouten van de actiegroep Dier&Recht, die al jaren strijdt voor strengere regelgeving, noemt de plannen van het kabinet ‘heel goed nieuws’. ,,Nu geeft de minister met stevige woorden aan dat hij vindt dat het bezit van deze dieren niet kan. Iedere eigenaar straks in overtreding.”

De actiegroep denkt graag mee over de diersoorten of kenmerken die op de lijst met verboden komen te staan. Schouten noemt onder meer ook Perzische katten met korte snuiten en chihuahua’s die permanent last hebben van koppijn door hun te kleine schedel. Afhankelijk van de zwaarte van het verbod, kan volgens haar ook worden gekeken naar Duitse herders, die soms zo laag zitten dat ze niet goed op hun poten kunnen staan.

Mopshonden lijden hun hele leven, bleek vorig jaar uit een Britse studie. Ze kunnen vaak slecht ademen, en velen kunnen niet met hun ogen knipperen. ,,Mopshonden hebben gewoonweg niet de basisfuncties die van een hond worden verwacht”, zei de professor die het onderzoek leidde. Hij noemt ook de Franse bulldog. Dat dier heeft door de lichaamsbouw een zeer korte levensduur.

Volledig scherm Mogelijk ook op de lijst: chihuahua's die dankzij hun kleine schedel altijd koppijn hebben. © ANP / ANP

Katten chippen

Het is de tweede ingrijpende maatregel van het ministerie op huisdieren in korte tijd. Gisteren maakte de minister bekend dat alle huiskatten verplicht moeten worden gechipt, in de strijd tegen zwerfkatten.

