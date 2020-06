Minister wil Europees onderzoek naar ventilatie vliegtuigen

Wel zegt ze dat in internationaal verband al langer onderzoek loopt naar de verspreiding van virussen in vliegtuigen. Ze wil zich er hard voor maken dat hier vaart achter wordt gezet, ook specifiek voor het coronavirus. ,,Ik denk niet dat ik daarbij veel tegenstand zal ondervinden. Iedereen is op zoek naar hoe we dit virus het beste kunnen bestrijden.”



Waar bijvoorbeeld in het openbaar vervoer de capaciteit wordt beperkt, mogen vliegtuigen in principe helemaal vol zitten. Van Nieuwenhuizen wijst er evenwel op dat dit voorlopig nog niet aan de orde is. In de praktijk lukt het volgens haar nu vaak nog best goed om passagiers over het vliegtuig te spreiden.