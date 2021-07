Minister wil in gesprek met kinderopvang over hoge werkdruk

Demissionair minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil met de kinderopvangorganisaties in gesprek over de hoge werk- en regeldruk in de sector door pittige kwaliteitseisen. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de betrokken partijen.

Koolmees: ,,Het is vervelend om te lezen dat de werkdruk als te hoog wordt ervaren in deze belangrijke sector waar professionals hard werken om elke dag kwalitatief goede en veilige opvang te bieden aan onze kinderen en ze te begeleiden in hun ontwikkeling, zodat ouders werk en zorg kunnen combineren.”

De minister benadrukt dat de overheid niet voor niets kwaliteitseisen stelt. ,,Tegelijk moeten regels niet tot overmatige werkdruk leiden”, aldus Koolmees. Hij belooft de op- en aanmerkingen vanuit de sector mee te laten nemen in een geplande externe evaluatie, die in het najaar start.

De bewindsman schrijft wel dat werkgevers in de kinderopvang en de vakbeweging zelf afspraken moeten maken over de aanpak van werk- en regeldruk die niet komt door de overheidsregels.

In de clinch

De afgelopen maanden liggen de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) in de clinch met vakbond FNV Zorg & Welzijn over deze kwestie. Die leidde eerder deze maand zelfs tot stakingen in de kinderopvang door het hele land. Met een andere vakbond, CNV Zorg & Welzijn, bestaat wél overeenstemming over de aanpak van werkdruk.

In reactie op de brief van minister Koolmees melden BK, BMK en CNV Zorg & Welzijn erg blij te zijn dat de minister ‘zo snel reageert, de kwestie serieus neemt en toezegt direct na de vakantie een afspraak in te laten plannen’ met betrokkenen en toezichthouder GGD GHOR.

,,Een belangrijk onderdeel van de reactie van de minister is dat hij aangeeft graag de sector intensief te betrekken op dit onderdeel. Vanzelfsprekend krijgen de professionals werkend in de kinderopvang hierbij ook een rol. Wij gaan er als partijen voor zorgen dat we in gezamenlijkheid de issues in de kinderopvang aanpakken zodat de sector een aantrekkelijke sector wordt en blijft om in te werken.”

