Ministerie van Onderwijs waarschuwt voor foute geodriehoeken HEMA

HEMA blokkeerde per direct de voorraad. ,,Het is een landelijk probleem'', vertelt een woordvoerster van de Nederlandse winkelketen. ,,We zijn erop geattendeerd door een oplettende examenkandidaat die zat te oefenen en zijn vervolgens gelijk op actie overgegaan. Op het moment hebben wij een kassablokkade en de geodriehoeken zijn uit de winkels gehaald.''



Iedereen die onlangs een geodriehoek heeft gekocht, kan deze kosteloos in de winkel omruilen voor een correct exemplaar. Het bedrijf biedt zijn excuses aan voor de fout.



Het is voornamelijk voor eindexamenstudenten belangrijk om te controleren of hun geodriehoek klopt. Het probleem bevindt zich in de streepjes aan de buitenkant van de driehoek, tussen de getallen 50 en 60. Hier staan normaal gesproken 9 streepjes, maar op de geodriehoeken van HEMA staan er 11. Het aflezen van de geodriehoek gaat daardoor verkeerd.



Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en het ministerie van Onderwijs sloegen daarom op sociale media alarm. ,,Let op: ongeschikte geodriehoeken van de HEMA in omloop. Check de jouwe even voor de zekerheid!'', meldde het CvTE op Twitter. Het ministerie wees op de aankomende eindexamens Wiskunde op middelbare scholen die voor aankomende week gepland staan en had het over 'foute exemplaren'.