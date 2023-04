Ministerie wil uitleg China over ‘verrregaande intimidatie’ Volkskrant-journalist

Volkskrant-journalist Marije Vlaskamp is afgelopen najaar slachtoffer geworden van ernstige bedreiging en intimidatie. Onbekenden deden onder haar naam bommeldingen bij onder meer de Chinese ambassade in Den Haag. Via Telegram werd geëist dat ze een kritisch artikel over China offline zou halen. Dat schrijft de Volkskrant .

Wie er precies achter zit heeft noch zijzelf, noch de politie kunnen achterhalen, maar degene die de dreigementen stuurde doet zich voor als iemand die de belangen van de Chinese staat behartigt. Vlaskamp was van 2001 tot 2019 correspondent in China, en werkt sinds haar terugkeer in Nederland als buitenlandredacteur voor de Volkskrant. Ze schrijft regelmatig kritisch over de Chinese staat, en over gevoelige onderwerpen als de onderdrukking van Oeigoeren en activiteiten van Chinese dissidenten in Nederland.

Een van die dissidenten over wie Vlaskamp uitgebreid heeft geschreven, Wang Jingyu, ontving in oktober via Telegram dreigberichten van iemand die zich ‘Alice’ noemt. ‘Als je je blijft opdringen aan anti-Chinese media, komt de politie je arresteren’, zo luidde een van die berichten. ‘Ik hoef maar een seintje te geven en de politie komt jou en je journalisten-vriend arresteren.’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil opheldering van China over de zaak. Het ministerie heeft daarvoor contact gezocht met de Chinese ambassade in Nederland, bevestigt een woordvoerder.

Dollemansrit

Vlaskamp spreekt van een ‘ingewikkelde en bij vlagen bizarre intimidatiecampagne, waarbij ik tegen mijn wil word meegenomen op een Chinese dollemansrit’. ,,Mijn leidinggevenden bij de krant, de Nederlandse politie en ikzelf: we kijken vanaf de eerste rij toe hoe Chinezen te werk gaan als ze mensen stil willen krijgen over zaken waar de Chinese eenpartijstaat geen aandacht voor wil.”

Buitenlandse Zaken noemt het ‘zeer zorgelijk’ dat een dissident en een journalist te maken krijgen met ‘zulke verregaande intimidatie’. ,,Dit kabinet maakt zich sterk voor veiligheid van journalisten en mensenrechtenverdedigers wereldwijd en spreekt zich ferm uit tegen alle vormen van ongewenste buitenlandse inmenging. Dat deze intimidatie plaatsvindt in Nederland is onacceptabel.”

Het Openbaar Ministerie stelt in de Volkskrant dat er een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld ‘nadat er verschillende bommeldingen en valse hotelboekingen waren gedaan’. Volgens justitie is het ‘zeer aannemelijk dat noch Wang noch Vlaskamp iets met de bommeldingen en valse boekingen te maken hebben’. Wie er wel achter zit, is onduidelijk, stelt het OM.

